- Anhaltend steigende Wetteinsätze und Kundenzahlen - Umsatz steigt um 13% auf Rekordniveau - Investitionen in Sportwette belasten das Ergebnis in Q3

Geschäftsentwicklung Die pferdewetten.de AG, einer der größten deutschen Anbieter für Online-Pferdewetten, hat den Trend der positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2017 fortgesetzt und für die ersten drei Quartale ein starkes EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) in Höhe von TEUR 1.410 (2016: TEUR 1.436) erzielen können. Mit TEUR 1.080 wurde ein entsprechend gutes Ergebnis nach Steuern erzielt (Vorjahr: TEUR 1.291). Das Ergebnis wurde durch erste Investitionen in den Aufbau des neuen Sportwettenproduktes und einmalige Kosten für die Erstellung des Wertpapierprospektes negativ beeinflusst. Trotzdem konnte das Ergebnis auf dem Vorjahresniveau stabilisiert werden. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie beträgt EUR 0,25 (Q3 2016: EUR 0,30).

Aufgrund des stabil hohen Wachstums der aktiven Kunden (+11%) und des Starts mehrerer Dienstleistungsvereinbarungen wie der Lieferung von Kassensystemen und Content sowie der Abwicklung von Wetten für Dritte konnte der Umsatz nach drei Quartalen um 13 % von TEUR 4.857 in 2016 auf TEUR 5.495 in 2017 gesteigert werden. Die Wetteinsätze im Online-Bereich stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 60 %. Hervorzuheben ist hierbei, dass die Schwelle von 100 Mio. EUR Wetteinsatz in 2017 erstmals und das voraussichtlich deutlich übertroffen werden wird.

Das Eigenkapital im pferdewetten.de-Konzern erhöhte sich gegenüber dem Bilanzstichtag am 31.12.2016 von TEUR 11.734 auf TEUR 12.317 zum 30.09.2017. Die Bilanzsumme ist mit TEUR 16.968 gegenüber dem 31.12.2016 (TEUR 14.860) um 14% gestiegen. Unter Berücksichtigung der erhöhten - und das Eigenkapital mindernden - Dividendenausschüttung in Höhe EUR 0,12 pro Aktie (insgesamt rund TEUR 519.000) in 2017, beträgt die Eigenkapitalquote 73 Prozent. Der Bestand an liquiden Mitteln und Wertpapieren innerhalb des pferdewetten.de Konzerns beträgt per 30.09.2017 TEUR 9.219 und liegt damit deutlich über dem des Bilanzstichtags 31.12.2016 (TEUR 7.930).

Im Oktober 2017 wurde der Wertpapierprospekt der pferdewetten.de AG von der BaFin gebilligt. Dadurch konnten die bislang unter anderer Wertpapierkennnummer im Berliner Freiverkehr notierten Aktien auf die Aktiengattung im General Standard zugelassen werden. Damit werden alle Aktien Gesellschaft nur noch in einer einzigen WKN notiert, was der Liquidität im Aktienhandel und folglich der Attraktivität der Aktie zugutekommt.

Ausblick

Im Bewerbungsverfahren um eine deutsche Wettlizenz nach den Regelularien des neuen Glückspielstaatsvertrags gab es im dritten Quartal 2017 eine relevante Entwicklung. Die Gesellschaft geht aktuell davon aus, dass im 4. Quartal positiv über eine deutsche Lizenz entschieden wird. Wie in den bisherigen Zwischenberichten 2017 ausgeführt, investiert die Gesellschaft in den Aufbau der neuen Wettplattform "sportwetten.de", zudem kommen noch zusätzliche Aufwendungen für die betriebliche Infrastruktur, den erwarteten finalen Erwerb der deutschen Pferdewett-Lizenz sowie weitere Kosten für den fertig gestellten Wertpapierprospekt. Zudem werden aktuell die Investitionen in Vermarktung und Präsenz der internationalen Plattform intensiviert. Trotz dieser in der ursprünglichen Ergebnisprognose für 2017 noch nicht berücksichtigten zusätzlichen erheblichen Kosten sieht der Vorstand aktuell von einer Anpassung der Guidance ab, da der Kernbereich Pferdewette bislang deutlich über den Ertragserwartungen liegt.

Der Vorstand rechnet aus derzeitiger Sicht unter Berücksichtigung der erwähnten hohen Investitionen in die Infrastruktur, der bekannt hohen Volatilität des Pferdewettgeschäftes und bei unverändertem regulatorischen und steuerrechtlichem Umfeld im Geschäftsjahr 2017 weiterhin mit einem EBIT zwischen 1,8 Mio. und 2,2 Mio. Euro.

01.01. 01.01. - 30.09.2017 - 30.09.2016

Umsatzerlöse TEUR 5.495 TEUR 4.857

EBITDA TEUR 1.660 TEUR 1.652 EBIT TEUR 1.410 TEUR 1.436 Ergebnis nach Steuern TEUR 1.080 TEUR 1.291 Ergebnis je Aktie EUR 0,25 0,140,0,14 EUR 0,30 Gezeichnetes Kapital TEUR 4.324 3.603 TEUR 4.324

30.09.2017 31.12.2016

Eigenkapital TEUR 12.434 TEUR 11.734 Eigenkapitalquote 73 % 79 % Bilanzsumme TEUR 16.968 11.040 TEUR 14.860

Bestand an liquiden Mitteln TEUR 9.219 TEUR 7.930

Prüfungshinweis Die Daten dieser Zwischenmitteilung innerhalb des zweiten Halbjahres 2017 wurden nicht (nach §317 HGB) geprüft oder einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen.

Düsseldorf, den 09.11.2017

Pierre Hofer Vorstand pferdewetten.de AG Kaistraße 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 Telefax: +49 (0) 211 781 782 99 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag

