Aktionäre von Evotec benötigen derzeit starke Nerven: Ihr Investment krachte vom 10-Jahres-Hoch am 04. Oktober 2017 bei 22,38 Euro auf bis 16,10 Euro in den Keller. Aktuell befindet sich der Titel auf Achterbahnfahrt - gestern ging es um 8% in den Keller. Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evotec nach Zahlen um dritten Quartal von 11,60 auf 12,00 Euro angehoben, aber die Einstufung...

