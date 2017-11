Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HeidelbergCement nach einem Analystentreffen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Erwartungsgemäß sei der Grundtenor des Managements nach der Zahlenvorlage des Zementkonzerns positiv gewesen, schrieb Analyst Rajesh Patki in einer Studie vom Donnerstag. Optimistische Aussagen habe es zu den Märkten in den USA sowie in Europa (ohne Großbritannien) gegeben. Für die Schwellenländer jedoch sei die Tonalität vorsichtig gewesen./tih/zb Datum der Analyse: 09.11.2017

ISIN: DE0006047004