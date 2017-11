09.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Sanochemia (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien (ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9), gibt die erfolgreichen Studienergebnisse der vom U.S. Partner Neurana Pharmaceuticals Inc. (Neurana) durchgeführten klinischen Phase I Studie zur Bestätigung der nicht sedierenden Nebenwirkung von Tolperison bekannt. Die Neurana-Studie ist eine Cross-Over-Studie in der die Probanden Tolperison, Placebo und den aktuellen Marktführer in dieser Indikation, Cyclobenzaprin (Flexeril®), erhielten....

Den vollständigen Artikel lesen ...