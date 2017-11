Luxemburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Vom 20. bis 27. November bietet Amazon über 55.000 Blitzangebote und Angebote des Tages mit bis zu 50 Prozent Rabatt - Amazon Geräte wie Echo, Fire TV, Fire Tablets und Kindle zum Vorteilspreis - Marketplace-Verkäufer bieten Kunden tolle Geschenkideen mit zehntausenden Angeboten



Am 20. November 2017 läutet Amazon offiziell die Schnäppchensaison ein. Bis einschließlich 27. November 2017 finden Kunden unter www.amazon.de/angebote über 55.000 Angebote mit bis zu 50 Prozent Rabatt. Die ganze Woche lang gehen täglich zwischen 6.00 Uhr und 19.45 Uhr Blitzangebote im 5-Minuten-Takt online. Angebote sind für maximal sechs Stunden verfügbar, können blitzschnell ausverkauft sein und stehen Prime-Mitgliedern exklusiv 30 Minuten vorab zur Verfügung. Zusätzlich gibt es täglich ausgewählte Top-Produkte als Angebote des Tages, die jeweils schon ab Mitternacht für 24 Stunden erhältlich sind, solange der Vorrat reicht. Auch bei AmazonFresh und dem ultraschnellen Lieferservice Prime Now können sich Kunden auf zahlreiche Angebote während der Cyber Monday Woche freuen.



Die vielfältigen Angebote der Cyber Monday Woche lassen keine Wünsche offen: Technik-Fans können sich auf Unterhaltungselektronik zu Vorteilspreisen freuen, Film-Liebhaber finden eine große Auswahl an DVDs und Blu-rays und auch aus dem Beauty-Sortiment warten viele tolle Highlights auf Damen und Herren. Zu den Angeboten der Cyber Monday Woche gehören unter anderem:



- Amazon Geräte wie Echo, Fire TV, Fire Tablets und Kindle zum Vorteilspreis - Tablet PCs von Microsoft, Samsung und Lenovo - Spielekonsolen wie PlayStation 4 Pro, Xbox One S und Nintendo Switch - Smartphones führender Hersteller wie Samsung und Huawei - Kameras von Sony, Nikon und Canon - Sportuhren und Fitnesstracker von Garmin, Polar und Fitbit - Bluetooth Speaker und Kopfhörer u.a. von UE, B&O und Bose - Smart Home Produkte wie Beleuchtung von Philips, Osram und Nanoleaf - Wassersprudler von Sodastream - Topseller für Küche und Esstisch von WMF, Rösle und Zwilling - Elektrische Beauty-Produkte von Top-Marken wie Braun, Remington und Philips - Herren und Damenbekleidung - Navigationsgeräte von TomTom - Philips Avent Babyphone - Werkzeug von Bosch, Makita, Stanley und Black+Decker



Auch in diesem Jahr sind Marketplace-Verkäufer, darunter Unternehmen jeder Größe - vom Ein-Mann Kunsthandwerksbetrieb, über eine Windelmanufaktur, dem ältesten Spielwarenhändler Europas "Carl Loebner" bis zum international agierenden Elektronik-Anbieter "Chal-Tec" - mit zehntausenden Blitzangeboten vertreten.



"Wir sind ein Familienunternehmen aus Baden-Württemberg und haben 2011 mit dem Verkauf unserer hochwertigen Wäsche aus eigener Produktion auf Amazon.de gestartet. Dieses Jahr sind wir während der Cyber Monday Woche zum ersten Mal auf allen europäischen Marktplätzen mit Rabatten für ausgewählte Produkte von bis zu 20 Prozent dabei und erhoffen uns davon auch internationale Kunden auf uns aufmerksam zu machen", berichtet Denise Koch, Mitglied der Geschäftsleitung von Hermko.



"Schon seit 2009 vertreiben wir unsere Landkarten und Globen erfolgreich über Amazon. In diesem Jahr schalten wir während der Aktionswoche zum ersten Mal ein Blitzangebot für unseren Politischen Wasserball-Globus und gewähren unseren Kunden einen Rabatt von 25 Prozent. Wir sind sehr gespannt, was unsere Teilnahme an der Cyber Monday Woche für eine Auswirkung auf unser Geschäft haben wird. Im nächsten Jahr wollen wir diese Möglichkeit für viele weitere Produkte nutzen", sagt Inhaber und Geschäftsführer Hans-Joachim Niemeyer von Interkart aus Hamburg.



Zum Start jedes Blitzangebots werden auf der Produkt-Detailseite der aktuelle Preis des Produkts ("Angebotspreis") und der bisherige Amazon Preis sowie, soweit vorhanden, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers angezeigt. Kunden können also den Angebotspreis mit der UVP oder dem vorherigen Amazon Preis vergleichen und sich so auf einen Blick einen umfassenden Eindruck über die Attraktivität des Preises verschaffen.



Auf die größte Angebotswoche des Jahres können Kunden sich vom 13. bis 19. November mit dem Countdown zur Cyber Monday Woche einstimmen und täglich von mehreren Top-Produkten zum Vorteilspreis profitieren.



Um kein Angebot zu verpassen, gibt es den Zugriff auf die Angebote in der Cyber Monday Woche unterwegs auch via Amazon App für Smartphones und Tablets oder mit dem mobilen Browser. Blitzangebote können bis zu 24 Stunden vorab mit Kennzeichnung "in Kürze" online oder in der Amazon App gefunden werden. Außerdem können Kunden favorisierte Angebote in der App oder auf der Webseite auf "Beobachten" setzen und erhalten beim Start des Deals eine Push-BenachrichtigungAmazon Kunden, die Prime noch nicht kennen, können Prime auf www.amazon.de/prime 30 Tage lang kostenlos testen.



Mehr über Prime



Weltweit genießen Millionen Prime-Mitglieder zahlreiche Vorteile. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Prime Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. Im Stadtgebiet München, in Hamburg, Berlin und Potsdam können Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 9,99 Euro im Monat um AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.



Über Amazon



Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.amazon.de/about.



OTS: Amazon.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8337.rss2



Für weitere Informationen Amazon Deutschland Services GmbH Public Relations Marcel-Breuer-Str. 12 80807 München Telefon: (+49) 89 35803-530 Telefax: (+49) 89 35803-481 E-Mail: presseanfragen@amazon.de www.amazon.de/a-z Amazon.de ist u.a. der Handelsname der Amazon Europe Core S.à r.l. (Société à responsabilité limitée) 5 Rue Plaetis L-2338 Luxemburg Registriert beim RCS Luxemburg; Registernummer: B-180022 Telefon: (+352) 26 73 30 00 Fax: (+352) 26 73 33 32