Auf Basis der Neunmonatszahlen 2017 hat GBC das Kursziel für die Aktien der CENIT AG bestätigt, das Rating wegen der jüngsten Kursrückschläge jedoch auf "Kaufen" angehoben. Das Unternehmen habe durch den Zukauf der KEONYS S.A.S. beim Umsatz deutlich zugelegt, während das EBIT wegen der Kosten der Integration leicht rückläufig gewesen sei. Im kommenden Jahr werde nach Einschätzung der Analysten aber auch das EBIT wieder deutlich zulegen.

Nach Darstellung von GBC sei der Umsatz im dritten Quartal durch die im Juli 2017 erworbene KEONYS deutlich um 48,6 Prozent auf 42,94 Mio. Euro (Q3 2016: 28,90 Mio. Euro) gestiegen. Auf Neunmonatsbasis entspreche dies einem Zuwachs um 13,2 Prozent auf 102,22 Mio. Euro, womit ein neuer Rekordumsatz erreicht worden sei. Das EBIT habe sich in den einzelnen Segmenten unterschiedlich entwickelt, insgesamt weise CENIT aber ein rückläufiges EBIT auf 6,93 Mio. Euro (9M 2016: 7,52 Mio. Euro) aus. Als Ursache verweist GBC auf die Integrationsaufwendungen für KEONYS sowie auf den höheren Anteil an margenschwächeren Umsätzen mit Fremdsoftware.

Zusammen mit der Veröffentlichung des Neunmonatsberichts habe CENIT seine zum Halbjahr 2017 aktualisierte Prognose bestätigt und strebe weiterhin ein Umsatzwachstum von 25 Prozent und ein in etwa gleichbleibendes EBIT an.

Auch GBC hat seine hieran angelehnten Schätzungen unverändert gelassen. Einen signifikanten Umsatzsprung unterstellen die Analysten erst für das Jahr 2018, in dem der erstmalig ganzjährige Einbezug der KEONYS-Umsätze einen anorganischen Wachstumsbeitrag von 57,5 Mio. Euro leisten werde. Nachdem das laufende Geschäftsjahr noch von Integrationsaufwendungen geprägt sei, solle auch das EBIT im kommenden Geschäftsjahr wieder sichtbar ansteigen. KEONYS befinde sich von der Rentabilität her noch nicht auf dem CENIT-Niveau, solle aber in den kommenden Geschäftsjahren an das von CENIT ausgegebene Rentabilitätsziel einer 10-prozentigen EBIT-Marge herangeführt werden.

Aufgrund der unveränderten Prognosen haben die Analysten ihr DCF-Modell unverändert gelassen und das Kursziel von 23,20 Euro für die CENIT-Aktie bestätigt. Da das Papier seit der letzten Researchstudie von GBC um 8,3 Prozent nachgegeben habe, ergebe sich nun aus dem Kursziel ein Kurspotenzial von 14,2 Prozent. In der Folge haben die Analysten das Rating auf "Kaufen" (zuvor: "Halten") angehoben. Erwähnenswert sei zudem die hohe Dividendenrendite, die beim aktuellen Aktienkurs rund 5,0 Prozent entspreche.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/15821.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.