Heute früh haben eine Reihe von Dax-Konzernen Quartalszahlen vorgelegt, darunter auch der Automobilzulieferer Continental. Nach einem anfänglichen Abverkauf der Aktie auf die wichtige Horizontalunterstützung um 209,95 Euro konnten die Verluste aber erfolgreich eingegrenzt werden und der Wert wieder ins Plus zurückkehren. Trotzdem verbleibt Continental innerhalb einer seit März 2015 übergeordneten Seitwärtskonsolidierung. Diese reichte bis auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis und das Niveau von 158,20 Euro abwärts. Seit November letzten Jahres befindet sich das Papier aber wieder in einem untergeordneten Aufwärtstrend und erreichte in der vergangenen Handelswoche ein Verlaufshoch von 224,15 Euro, wodurch auch die Widerstandszone um grob 210,00 Euro erfolgreich überwunden werden konnte. Weitere Gewinne könnten mit dem Wegfall dieser Hürde zurück an die Verlaufshochs aus 2015 auf Sicht der kommenden Wochen folgen und sind hervorragend für ein Long-Investment geeignet.

Long-Chance:

Ausgehend von einer baldigen Wiederaufnahme der laufenden Erholung bei der Continental-Aktie können risikofreudige Anleger über ein direktes Long-Investment auf steigende Kursnotierungen zunächst bis zu den Jahreshochs von 224,15 Euro setzen. Darüber dürfte sich das Wertpapier weiter in Richtung der Hochs aus 2015 bei 234,25 Euro auf den Weg machen und wird dadurch auch für risikoscheue Anleger interessant. Die Verlustbegrenzung sollte sich verständlicherweise noch unterhalb des Ausbruchsniveaus von grob 209,00 Euro aufhalten. Darunter ist mit einem signifikanten Kursabschlag zunächst auf glatt 200,00 Euro, bei anhaltender Schwäche sogar auf 196,56 Euro zu rechnen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 219,30 Euro

Kursziel: 234,25 Euro

Stopp: < 209,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 10,30 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Continental AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 219,30 Euro; 14:25 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

