Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,30 Euro belassen. Die Resultate des spanischen Energiekonzern seien so schwach wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Pablo Cuadrado in einer Studie vom Donnerstag. Die Ziele für 2017 erschienen nun zu einer größeren Herausforderung zu werden. Der langfristige Ausblick bis 2020 scheine aber dank des Geschäfts mit Erneuerbaren Energien, der US-Tochter Avangrid und der soliden Aussichten in Lateinamerika erreichbar./tav/stb Datum der Analyse: 09.11.2017

