Original-Research: PNE Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE Wind AG Unternehmen: PNE Wind AG ISIN: DE000A0JBPG2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 09.11.2017 Kursziel: 3,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 11.04.2017, Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 3,50 auf EUR 3,70. Zusammenfassung: PNE Wind hat am 8. November Q3-Zahlen veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Das EBIT betrug EUR28,6 Mio. und lag deutlich über dem Wert der Vorjahresperiode und unserer Schätzung. Die Gründe für das ausgezeichnete Ergebnis waren Projektrechtverkäufe in den USA und Schweden sowie eine nachträgliche Kaufpreiszahlung für die Optimierung der Finanzierung des 142 MW-Windpark-Portfolios, das letztes Jahr an die Allianz verkauft wurde. Auf der Basis der starken 9M-Ergebnisse erhöhte PNE ihre EBIT-Guidance auf EUR17-23 Mio. (bisher: EUR0-15 Mio.). Wir haben unsere Schätzung für 2017E erhöht und erwarten nunmehr ein EBIT nahe des oberen Randes der Guidance-Bandbreite. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR3,70 (bisher: EUR3,50). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 3.50 to EUR 3.70. Abstract: On 8 November, PNE Wind reported Q3 figures and held a conference call. EBIT amounted to EUR28.6m and was significantly above the previous year's figure and our forecast. The reasons for the excellent result were project rights sales in the US and Sweden, and a subsequent purchase price payment for the optimisation of the financing of the 142 MW wind farm portfolio sold to Allianz last year. Based on the strong 9M results, PNE increased its EBIT guidance to EUR17-23m (previously: EUR0-15m). We have increased our 2017E forecast and now expect EBIT close to the upper end of the guidance range. An updated DCF model yields a new price target of EUR3.70 (previously: EUR3.50). We confirm our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15853.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE000A0JBPG2

AXC0318 2017-11-09/15:46