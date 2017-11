Die Analysten von GBC haben ihr Kursziel für die Aktie der SYGNIS AG reduziert, die Kaufempfehlung jedoch unverändert beibehalten. Die Kurszielsenkung liege aber ausschließlich in dem Verwässerungseffekt der letzten Kapitalerhöhung begründet, während die operative Entwicklung nach Darstellung der Analysten weiterhin plangemäß verlaufe und für das nächste Jahr ein hohes Wachstum verspreche.

Mit der Übernahme von Innova habe SYGNIS das anorganische Wachstum forciert und wolle so die Produktpalette um den Bereich Proteinmarkierung erweitern. Hier sei Innova einer der führenden Anbieter. Nach Aussagen des Analystenteams habe SYGNIS nicht zuletzt durch den Innova-Erwerb sowohl auf Produktebene als auch hinsichtlich der Unternehmensgröße eine kritische Masse erlangt. Dies ermögliche dem Unternehmen, an den aktuellen Marktpotenzialen im Bereich F&E zu partizipieren. Zusätzliches Potenzial stamme laut GBC insbesondere aus dem Diagnostikbereich, speziell aus einem zunehmenden Einsatz der personalisierten Medizin. Damit werde grundsätzlich ein Trend sichtbar, wonach sich die von SYGNIS angebotene Technologie bei den NGS-Anwendungen (Next Generation Sequencing) zunehmend aus dem Forschungs- in den volumenstarken Klinikbereich verlagere.

Vor dem Hintergrund der hohen Marktpotenziale, der mittlerweile stark ausgebauten Produktpalette und der erstmaligen Integration von Innova strebe das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 7 Mio. bis 8 Mio. Euro (GJ 2016: 1,79 Mio. Euro) an. In den ersten 9 Monaten 2017 habe SYGNIS bereits Umsätze von 5,34 Mio. Euro (9M 2016: 0,98 Mio. Euro) erwirtschaftet. Für die kommenden Geschäftsjahre sei laut GBC mit einer anhaltend hohen Umsatzdynamik zu rechnen, für das Geschäftsjahr 2019 erwarten die Analysten bereits Umsätze von 16,67 Mio. Euro.

Nachdem das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres noch durch die akquisitionsbedingten Sondereffekte belastet werde, sei der Break-Even für das Jahr 2018 zu erwarten. Beim operativen Cashflow sei die Gewinnschwelle vom Unternehmen bereits für das vierte Quartal 2017 anvisiert.

Auf Basis der jüngsten Entwicklungen haben die Analysten von GBC ihr DCF-Bewertungsmodell aktualisiert und einen fairen Wert je SYGNIS-Aktie von 3,30 Euro (bisher: 3,70 Euro) ermittelt. Als kurszielmindernd habe sich dabei insbesondere die im Zuge der Innova-Akquisition durchgeführte Kapitalerhöhung (zu einem Preis von 1,38 Euro je Aktie) mit dem dazugehörigen Verwässerungseffekt ausgewirkt. Absolut sei der von GBC ermittelte faire Unternehmenswert hingegen auf 153,14 Mio. Euro (bisher: 139,27 Mio. Euro) gestiegen. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau bei 1,49 Euro bestätigen die Analysten das Votum "Kaufen".

