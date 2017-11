Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta029/09.11.2017/15:20) - Vorstand und Aufsichtsrat der Ming Le Sports AG haben heute beschlossen, eine außerordentliche Hauptversammlung der Ming Le Sports AG einzuberufen. In der außerordentlichen Hauptversammlung soll ein neues bedingtes Kapital sowie eine vereinfachte Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5:1 mit folgender Kapitalerhöhung im Verhältnis 1:4 zum Ausgabekurs von 1,- EUR je Aktie beschlossen werden. Die Kapitalherabsetzung ist erforderlich, um Wertminderungen auszugleichen und sonstige Verluste zu decken und damit die Anzahl der Aktien an das bilanzierte Eigenkapital anzupassen. Die Zuführung von neuem Kapital ist erforderlich, da die Kosten für die Aufarbeitung der Vergangenheit in China und die Verfolgung von möglichen, hiermit im Zusammenhang stehenden Ansprüchen mehr Mittel erfordert als ursprünglich angenommen. Nach wie vor konnte die Kontrolle über die chinesischen Gesellschaften, deren Anteile mittelbar der Ming Le Sports AG gehören, nicht wiedererlangt werden. Die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der Ming Le Sports AG wird demnächst bekannt gemacht werden. Dieser sind dann die weiteren Details zu den Beschlüssen sowie Zeit und Ort der außerordentlichen Hauptversammlung zu entnehmen.



(Ende)



