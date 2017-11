Liebe Trader,

Die letzten drei Wirbelstürme haben bei dem Rückversicherer Münchener Rück deutliche Kratzer in der Bilanz hinterlassen, Investoren aber trauen durch potenziell höhere Prämien und ein Schadenfreies viertes Schlussquartal dem Unternehmen doch noch einen Turnaround zu. Das äußerte sich kurz nach Handelsstart und Bekanntgabe der Quartalszahlen in einem Mehrjahreshoch, sodass nun möglicherweise die Verlaufshochs aus 2015 in den engeren Fokus als nächste Ziele rücken. Die vorausgegangene Aufwärtsbewegung, welche bereits in der Analyse, am 12. September: "Münchner Rück AG - Jetzt ist die Katze aus dem Sack!" favorisiert wurde, hat die Aktie mit Bravour gemeistert. Trotzdem sollten kurzfristige Abwärtsrisiken in Form einer zwischengeschalteten Konsolidierung nicht unterschätzt werden - bieten zugleich aber ein hervorragendes Long-Setup.

Long-Chance:

Sollte das Wertpapier des Münchener Rückversicherers aus dem Stand heraus zur Unterseite abdrehen, sind Abgaben auf das runde Kursniveau von 190,00 Euro vorstellbar. Spätestens an dieser Stelle sollte die Aktie ihre übergeordnete Aufwärtsbewegung aber wieder aufnehmen und zu den Jahreshochs aus 2015 bei 206,50 Euro aufwärts tendieren. Im Zweifel kommt es erst bei rund 200,00 Euro zu größeren Gewinnmitnahmen. Also stellt eine anstehende Korrektur ein hervorragendes Long-Setup dar, aber auch ein direkter Short-Ansatz wäre durchaus vorstellbar. Geht es über 200,00 Euro mit dem Wertpapier aufwärts, ist ein direkter Durchmarsch an das übergeordnet favorisierte Kursziel zu erwarten.

________________________________________________________________________

Einstieg per Buy-Limit-Order: 190,00 Euro

Kursziel: 206,50 Euro

Stopp: < 185,00 Euro oder letzte Tief

Risikogröße pro CFD: 5,00 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:



Münchner Rück VZ. AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 198,00 Euro; 14:55 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

