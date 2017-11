SHANGHAI (IT-Times) - Die JinkoSolar Holding Co. Ltd. ist der größte Produzent von Solarzellen und Solarmodulen in China. Zuletzt gab das Unternehmen bekannt, eigene Aktien in Höhe von bis zu 100 Mio. US-Dollar zu verkaufen. Doch wer steckt eigentlich hinter der JinkoSolar Holding Co. Ltd.? Der größte...

Den vollständigen Artikel lesen ...