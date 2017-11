Liebe Leser,

in den letzten Wochen wurden insbesondere die durchschnittlichen Kursziele für Airbus, Osram Licht, MTU, Ceconomy, Hochtief und Wacker Chemie von den Bankanalysten deutlich nach oben angehoben. Der eigentliche Knaller ist aber die Covestro: Hier hoben die Experten die durchschnittliche Prognose um beachtliche 15% an! Von den genannten Aktientitel gelten aus Analystensicht am ehesten Airbus und Osram noch als klarer Kauf, wenn man den Abstand zwischen Kursziel und realem Kurswert ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...