Die wichtigsten Facts zu den OMV-Zahlen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Munich Re mit Milliardenverlust... » Inbox: Signa kauft um 1,5 Mrd. Euro... OMV Watch the most important facts on the OMV results for 9m/17 in our video: http://bit.ly/2jddRpZ omvresults OMV Mitglied in der BSN Peer-Group Ölindustrie Show latest Report (04.11.2017) Im ATX auf Pos. 2 (bezogen auf YTD %). Platz 2 im Umsatzranking YTD im ATX. David Davies (CFO) Felix Rüsch (IR) Rainer Seele (CEO) Manfred Leitner (Board Member) Johann Pleininger (Board Member) >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier S Immo gewährt 360 Grad-Blick >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...