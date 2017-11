Unternehmensanleihen weekly: Trendumkehr bei den CDS-Spreads. Anleiheaufschläge dagegen mit weiteren Einengungen.

Demnächst verdienen also auch Unternehmen Geld damit, dass sie sich für fünf Jahre verschulden. Die AAA-gerateten Anleihen des iBoxx notierten am 6. November fast 10 Basispunkte unter Midswap. Letzterer steht aktuell bei 17 Basispunkten. Bleiben netto 7 Basispunkte "Verzinsung" bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit von fünf Jahren.

Der iBoxx Corporates hat sich in der letzten Woche nochmals eingeengt auf mittlerweile 31 Basispunkte. Auch die kürzlich erschienene "Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices" der Fed (Oktober 2017) sendete ein positives Signal: Die Kreditvergabebedingungen an Unternehmen haben sich in den USA weiter gelockert, während die Kreditnachfrage in etwa auf dem Niveau des Vorquartals blieb.

Der Trend rückläufiger Spreads scheint also robust. Doch handelt es sich wirklich um einen Trend? Eine Definition dieses Begriffes ist: Die Wahrscheinlichkeit seiner Fortsetzung ist höher als die seiner Umkehr. Und genau daran bestehen erhebliche Zweifel. Zum einen ist die durchschnittliche Kreditqualität der Unternehmen in 2017 gesunken und wird - gemessen an den Rating-Ausblicken der Ratingagenturen - auch in den nächsten Monaten sinken. Auf diesen Punkt haben wir bereits vor zwei Wochen Bezug genommen. Kreditqualität ist eher die Grundlage eines mittelfristigen Trends - hier bestehen kaum Zweifel, dass die Spreads diesbezüglich nach oben korrigieren müssen.

Doch zum anderen sind auch im kurzfristigen Spektrum Signale einer Trendumkehr erkennbar. Insbesondere entkoppeln sich die CDS-Spreads aktuell etwas von ihren Bond-Kollegen - sie sind in den letzten Tagen gestiegen. Der europäische iTraxx weitete sich bis heute um 3 Basispunkte, ca. 6 Prozent, aus.

Wir vermuten daher, dass es sich bei der Einengung des iBoxx um einen Effekt handelt, der durch die fortgesetzten Anleihekäufe der EZB getrieben wird. Diese "Marktverzerrung", die auf den eher fundamental getriebenen CDS-Index weit weniger wirkt, ist endlich.

Die Anleihespreads sollten daher innerhalb relativ kurzer Zeit der Richtung folgen, die seitens der CDS-Aufschläge jetzt vorgegeben wird.

Hier können Sie das "Wochenbarometer" mit aktuellen News zu den Kapitalmärkten und weitere Research-Publikationen herunterladen.