GUELPH (IT-Times) - Kanadas führender Solarmodule-Hersteller Canadian Solar Inc. hat heute die Zahlen für das dritte Quartal 2017 gemeldet. Der Umsatz zog deutlich an. Die Auslieferungen an Solarmodulen erreichten demnach im dritten Quartal 2017 ein Volumen von 1.782 MW und konnten damit zum Vorjahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...