Hamburg (pta040/09.11.2017/22:40) - Die Gesellschaft teilt mit, dass die auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 11.04.2017 beschlossene Kapitalerhöhung am heutigen Tag, den 09.11.2017, in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg eingetragen worden ist.



Kapitalerhöhung ist in Höhe von 2.495.770,00 EUR durchgeführt.



Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt somit 6.257.500 EUR, eigenteilt in 6.257.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR.



Mit den nun zur Verfügung stehenden Mitteln und der vollzogenen Akquisition der MediCann Tadels GmbH ist die Gesellschaft in der Lage, den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter zu verfolgen.



