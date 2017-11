Seit dem Börsenentree im Juli kletterte der Aktienkurs um rd. 64,3 %. Kürzlich untermauerte der Hersteller und Lieferant vonsicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Aufliegerund Anhänger das Vertrauen der Anleger: Die Zahlen zu den ersten 9 Monaten fielen so positiv aus, dass der Vorstand die Ziele anhob. Der Umsatz stieg um 9 % auf 533,3 Mill. €; im 3. Quartal allein waren es +15 % im Vergleich zum Vorjahr auf 171,5 Mill. €. Überzeugend auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern: +24 % auf 63,8 Mill. € im Dreiviertel-Jahr,+38 % auf 19,5 Mill. € von Juli bis einschl. September(jeweils gegenüber den Vorjahreszeiten). Auslöser: Die besseren Geschäfte in der Region Asien/Pazifik/Afrika.Umsatz-Plus dort im 3. Quartal: 59 % auf 37 Mill. €, von Januar bis September +47 % auf 108,7 Mill. €. Das meiste trägt freilich nach wie vor Europa zum Umsatz bei: +2 % auf 332,9 Mill. € im Dreiviertel-Jahr. Die überzeugende Geschäftsentwicklung führte dazu, dass die Ziele 2017 hinaufgeschraubt wurden: Beim Umsatz vom mittleren zum hohen einstelligen Plus, beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern vom hohen einstelligen zum moderaten 2-stelligen Prozentsatz. Halten!



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 45 vom 8.11.2017.



