FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GQEA XFRA DE0005319016 LAZARD EUROPEAN HIGHYIELD 1.030 EUR

M1I XFRA US55303J1060 MGP INGREDIENTS INC.(NEW) 0.034 EUR

PAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 0.215 EUR

MAS XFRA US5854641009 MELCO RESORTS+ENMT SP.ADR 0.077 EUR

98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001 0.412 EUR

LDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.086 EUR

KM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25 0.172 EUR

HQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.378 EUR

HN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.129 EUR

FSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1 0.060 EUR

BZ9 XFRA US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 0.146 EUR

R2WA XFRA US0885792061 BEXIMCO PHARMA.GDR REGS 1 0.013 EUR

ESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 0.155 EUR

LID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.447 EUR

HMSB XFRA SE0000106270 HENNES + MAURITZ B SK-125 0.499 EUR

SHG XFRA HK0016000132 SUN HUNG KAI PTIES 0.330 EUR

XFRA DE000DXA0K24 DEX.KOMM.DEU.OP.1290 VAR 0.000 %

NAH XFRA US63888P4063 NATURAL HEALTH TRENDS 0.232 EUR

3IW XFRA BMG491BT1088 INVESCO LTD DL -,10 0.249 EUR

WBC XFRA AU000000WBC1 WESTPAC BKG 0.621 EUR

WIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.447 EUR

ANB XFRA AU000000ANZ3 A.N.Z. BKG GRP 0.528 EUR

18E XFRA US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PART.UTS 0.273 EUR

15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 0.323 EUR

AQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.069 EUR

ANB1 XFRA US0525283042 A.N.Z. BKG GRP ADR 1 0.528 EUR

0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N. 0.301 EUR

D8V XFRA BMG2519Y1084 CREDICORP LTD DL 5 13.489 EUR

XFRA DE000HLB4KZ3 LB.HESS.-THR.ZI.EX.11A/13 0.003 %

XFRA DE000HSH5WG2 HSH NORDBANK MZC 21 15/25 0.000 %

XFRA DE000HSH4Y61 HSH NORDBANK MZC 11 15/21 0.000 %

XFRA DE000HSH4ZG8 HSH NORDBANK MZC 12 15/25 0.000 %

3W9B XFRA DE000A1Z9U50 3W POWER S.A. 15/20 0.000 %

M07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.301 EUR

7CO XFRA IT0005136681 COIMA RES S.P.A. 0.090 EUR