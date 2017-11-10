FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 13.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.11.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SPYL XFRA IE00B454X613 SPDR MSCI EM LAT.AMER.ETF
SPYB XFRA IE00B431K857 SPDR MSCI EM EUROPE ETF
ZPR3 XFRA IE00BKY7WX37 S.S.E.E.II-R.3000 US T.M.
NVQ XFRA PTNBA0AM0006 NOVABASE SGPS INH. EO-,50
SYBX XFRA IE00B7GBL799 SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD
ZPRB XFRA IE00BCBJFC69 SSGA SP.E.EU.II-M.E.B.BR.
SPPL XFRA IE00BYSZ5X28 SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.11.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SPYL XFRA IE00B454X613 SPDR MSCI EM LAT.AMER.ETF
SPYB XFRA IE00B431K857 SPDR MSCI EM EUROPE ETF
ZPR3 XFRA IE00BKY7WX37 S.S.E.E.II-R.3000 US T.M.
NVQ XFRA PTNBA0AM0006 NOVABASE SGPS INH. EO-,50
SYBX XFRA IE00B7GBL799 SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD
ZPRB XFRA IE00BCBJFC69 SSGA SP.E.EU.II-M.E.B.BR.
SPPL XFRA IE00BYSZ5X28 SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD