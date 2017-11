Dies hatte das Ziel die Mitgliedsstaaten zu ermuntern, auf strukturierte und systematische Weise medizinische Produkte zu melden, die minderwertig, zweifelhaft, falsch gekennzeichnet, gefälscht oder nachgemacht sind (Substandard, Spurious, Falsely labelled, Falsified, Counterfeit, kurz SSFFC). Bis Januar 2016 wurden in den wichtigsten therapeutischen Kategorien insgesamt 920 medizinische Produkte gemeldet. Dazu gehörten sowohl Originalpräparate als auch Generika - von günstigen Schmerzmedikamenten bis hin zu teuren Produkten für die Krebsbehandlung. Benoit Goyens von der Weltzollorganisation (WCO) sagte letztes Jahr auf der Konferenz "Medicines for Europe" in Kroatien voraus, dass kriminelle Vereinigungen im Jahr 2017 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...