NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SGL Group nach Quartalszahlen von 13,50 auf 14,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach Abschluss der Verkäufe von nicht zum Kerngeschäft zählenden Aktivitäten sei die Bilanz des Karbonherstellers in guter Verfassung, schrieb Analyst Glen Liddy in einer Studie vom Freitag. Der starke operative Gewinn im dritten Quartal stamme vor allem aus dem Segment Graphitmaterialien und -systeme (GMS)./bek/stb

Datum der Analyse: 10.11.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007235301

AXC0074 2017-11-10/08:20