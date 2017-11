Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat UBS von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 20,00 Franken angehoben. Die Großbank sei in der Vermögensverwaltung global aufgestellt, die Aktie habe aber dennoch nicht an der Kursrally anderer Branchenwerte teilgenommen, schrieben die Experten in einer Studie vom Freitag. Viele Bewertungskriterien seien nun auf einem Tief angekommen, argumentierten sie bei leicht erhöhten Gewinnschätzungen für ihre Kaufempfehlung./tih/mis Datum der Analyse: 10.11.2017

