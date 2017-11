ALVDie Allianz steckte die vergangenen Stürme gut weg und gibt eine optimistischere Prognose für das Gesamtjahr. Vom überschüssigen Kapital will die Allianz überraschend weitere 2 Mrd. an die Aktionäre weitergeben. Das zweite Aktienrückkaufprogramm in der Geschichte soll Anfang 2018 starten. (dpa-AFX) CWCCEWE bestätigt vor dem Hintergrund der soliden Umsatz- und Ergebnisentwicklung im 3. Quartal ihre Ertragsprognose für 2017. Der Konzernumsatz legte im 3. Quartal um 1,7 Mio. EUR auf 130,3 Mio. EUR zu. Das bereinigte EBIT verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Mio. EUR auf 4,0 Mio. EUR. (dpa-AFX) BC8Bechtle hat im 3. Quartal 2017 ihren Erfolgskurs fortgesetzt und die hohe Dynamik aus dem 1. Halbjahr weiter ausgebaut. Der Umsatz stieg um 19,7 % auf 873,9 Mio. EUR. Das EBIT...

Den vollständigen Artikel lesen ...