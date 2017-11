Ferrari konnte ein solides Investoreninteresse für die begebene EUR Senior Unsecured Anleihe vorweisen. Die EUR 700 Mio. Emission mit einer Laufzeit von drei Jahren preiste bei MS+45 BP (Orderbuch über EUR 1,9 Mrd.). Coca Cola EP brachte eine EUR Senior Unsecured Anleihe im Floaterformat an den Primärmarkt (EUR 350 Mio., 4J, DM+18 BP). Titan Cement preiste eine vorrangige unbesicherte Emission im Volumen von EUR 250 Mio. bei einer Rendite von 2,375% (7NCL, initiale Preisindikation 2,5%, erwartetes Rating: BB+ (S&P)). Aus dem Financial Segment kam DNB Boligkreditt mit einem Covered Bond im Volumen von EUR 1,5 Mrd., der mit einer Laufzeit von sieben Jahren bei MS-9 BP preiste. In einer Ad-hoc-Mitteilung erhöhte gestern die EVN AG den Ausblick für das...

Den vollständigen Artikel lesen ...