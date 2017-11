Liebe Leser,

wer noch nicht in Linde investiert ist, muss sich sputen. Die Aktie steht kurz vor einem neuen Allzeithoch und davor, eine "magische" Grenze nach oben zu überwinden. 194,50 Euro sind bislang das Maß aller Dinge und wurden am 18. März 2015 erreicht. Die Aktie kann darüber dann relativ rasch auch die Hürde bei 200 Euro angehen, meinen Chartanalysten. Sobald dies gelungen sei, würde Linde auch deutlich höhere Kurse anvisieren können. Die Aktie ist in einem klaren charttechnischen ... (Frank Holbaum)

