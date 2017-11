Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Leverkusen (pta011/10.11.2017/09:15) - Erteilung eines produktspezifischen J-Codes zur Vereinfachung der Kostenerstattung für verschreibende Ärzte



- Neue CPT®-Codes schaffen attraktivere Vergütung für die Photodynamische Therapie (PDT)



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113), der Spezialist für die Behandlung von sonneninduziertem Hautkrebs, gab heute bekannt, dass die für die Festsetzung von Erstattungscodes zuständige US-amerikanische Behörde CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) Ameluz® einen spezifischen J-Code zugesprochen hat, der am 2. Januar 2018 in Kraft tritt. Die Kodierung verschafft den amerikanischen Ärzten mehr Klarheit und Sicherheit bei der Kostenerstattung der Ameluz®-PDT. Medikamente, die im Zusammenhang mit einer ärztlichen Prozedur angewendet werden, wie etwa Ameluz®, werden von CMS meist nur dann vergütet, wenn die Arztpraxis diese Medikamente direkt beim Hersteller einkauft. Das zwingt den Arzt zunächst zur Übernahme der Kosten, und fehlende Sicherheit bei der Erstattung ist ein großer Hemmschuh im Vertrieb solcher Medikamente. Daher ist die Erteilung des spezifischen J-Codes, der die Erstattung deutlich vereinfacht, hier besonders wichtig.



Zusätzlich zur Zuweisung des permanenten J-Codes für Ameluz® kündigte CMS die Überarbeitung der aktuellen Leistungsvergütung für die Durchführung der photodynamischen Therapie an (CPT-Codes). In Zukunft werden drei Abrechnungscodes für die Behandlung von aktinischen Keratosen mit PDT abrechenbar sein (96567, 96573 & 96574). Der am höchsten dotierte neue Code 96574 beinhaltet zusätzlich zur reinen PDT eine Vorbehandlung von stark verhornten prämalignen Läsionen. Ameluz® ist das einzige PDT-Medikament in den USA, das diese Behandlungsart im Label aufführt.



"Wir freuen uns über die Beschlüsse der Gesundheitsbehörde, die unserer Meinung nach den Zugang und die Akzeptanz der Ameluz®-PDT in den USA deutlich verbessern werden. Der permanente J-Code erleichtert den Erstattungsprozess signifikant, sodass die Dermatologen in den USA sehr viel einfacher einen Zugang zur Ameluz®-PDT finden können", kommentiert Prof. Dr. Hermann Lübbert, Vorstandsvorsitzender der Biofrontera AG. "Zusätzlich erhalten Dermatologen aufgrund der überarbeiteten CPT-Codes eine attraktivere Vergütung. Damit wurden für unsere Kunden weitere Anreize geschaffen, in Zukunft mehr Patienten von Biofronteras überlegener Behandlungsoption profitieren zu lassen."



Ameluz® erhielt im Mai 2016 die Zulassung der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA als verschreibungspflichtiges Kombinationspräparat mit der BF-RhodoLED®-Lampe zur PDT-Behandlung von leichter bis mittelschwerer aktinischer Keratose (AK) im Gesicht und auf der Kopfhaut. Im ersten Jahr der Vermarktung erzielte Ameluz® einen Umsatz von 5 Millionen US-Dollar, was die bisher schnellste Marktakzeptanz eines PDT Arzneimittels in den USA darstellt.



Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:



Ansprechpartner für Investoren Thomas Schaffer, Finanzvorstand press@biofrontera.com Telefon: +49-214-87632-0



Brainwell Asset Solutions Jürgen Benker +49-152-08931514



Ansprechpartner für Journalisten Instinctif Partners Susanne Rizzo susanne.rizzo@instinctif.com Telefon: +49-89-3090-5189-24



Hintergrund: Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer Kosmetika spezialisiert ist.



Das Leverkusener Unternehmen mit weltweit rund 100 Mitarbeitern entwickelt und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und dessen Vorstufen. Ameluz® wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in den USA vermarktet. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen die Dermokosmetikserie Belixos®, eine Spezialpflege für geschädigte oder erkrankte Haut. Biofrontera ist das erste deutsche Gründer-geführte pharmazeutische Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat. Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Hermann Lübbert gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard) gelistet.



http://www.biofrontera.com



Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Geschäftstätigkeit der Biofrontera AG betreffen. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Meinung der Biofrontera zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken. Die von Biofrontera tatsächlich erzielten Ergebnisse können wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die im Rahmen der zukunftsbezogenen Aussagen gemacht werden. Biofrontera ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.



(Ende)



Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor & public relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: press@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com



ISIN(s): DE0006046113 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1510301700277



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 10, 2017 03:15 ET (08:15 GMT)