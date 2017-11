Die Unternehmensbilanzen sorgen weiter für Aufregung. Gestern legten neun DAX-Konzerne Zahlen vor, heute war die Allianz an der Reihe. In den USA gab es spannende Ergebnisse und Ankündigungen von Walt Disney und Nvidia. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, mit einem Überblick über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Franziska Schimke außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.