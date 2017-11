Von 23 € ging es in wenigen Tagen auf unter 19 €. Auch 17 bis 18 € können es noch werden. Dann wird es wieder interessant. Denn: Vergleiche mit dem Vorjahr sind aufgrund eines nicht verlängerten Großauftrages eines Autoherstellers unsinnig. Die Hintergründe sind bekannt. Wichtig ist der Blick auf das dritte Quartal allein und hier lag die EBIT-Marge bei 10,4 % (über neun Monate bei 6,9 %). Daraus wird deutlich was 2018 machbar ist. Chef Rothweiler erwartet dass die Prognose per 2017 am oberen Ende der Erwartungen erreicht wird. First Sensor ist auf dem Weg ein wichtiger Player im Bereich Autonomes Fahren zu werden.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info