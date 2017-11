UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank nimmt Sustainable Development Goals in Satzung auf

Die UmweltBank bekennt sich zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen. Diese Grundsätze für eine weltweit nachhaltige Entwicklung sollen zukünftig das Leitbild für die Geschäftstätigkeit der UmweltBank sein und in der Satzung verankert werden.

Gemeinsam mit dem Umweltrat, dem ökologischen Kontrollgremium der Bank, hat die Geschäftsleitung drei Kernhandlungsfelder und zwei indirekte Wirkungsbereiche aus den 17 Entwicklungszielen identifiziert, die als zentral und relevant für den Bankbetrieb eingestuft werden. Der Fokus liegt auf bezahlbarer und sauberer Energie (SDG Nr. 7), nachhaltigen Städten und Gemeinden (SDG Nr. 11) und Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG Nr. 13). Zusätzlich werden die Bereiche Geschlechtergleichheit (SDG Nr. 5) und nachhaltiger Konsum und Produktion (SDG Nr. 12) berücksichtigt.

Zukünftig bearbeiten verschiedene Expertengruppen jeweils eines der insgesamt fünf Themen und unterstützen auf diese Weise langfristig die nachhaltige Geschäftsstrategie der UmweltBank. Die Expertenteams setzen sich aus Mitgliedern des Umweltbeirates und UmweltBank-Mitarbeitern zusammen. Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten fließen in die Weiterentwicklung der Satzung der UmweltBank ein.

Über die UmweltBank AG Die UmweltBank verbindet seit 20 Jahren Bankgeschäfte mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Über 22.000 Umweltprojekte hat sie bereits mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.

Dabei sind Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg gleichberechtigte Ziele. In ihrem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht veröffentlicht die Bank regelmäßig eine Umwelt- und eine Handelsbilanz. 2016 hat die UmweltBank durch die Unterstützung innovativer Umweltprojekte fast 447.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen wie bei der UmweltBank.

