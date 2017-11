Wacker Chemie konnte nichts Besseres passieren als die Tochter Siltronic an die Börse zu bringen. Seit dem Börsengang im Juli 2015 konnte das Papier 300 Prozent an Wert gewinnen - nach wie vor hält die Muttergesellschaft etwa 31 Prozent am Halbleitergrundstoff-Spezialisten und profitiert von der Vervielfachung des Aktienkurses. Mit den frischen Zahlen zum dritten Quartal 2017 hat Siltronic weiteren Zündstoff für die Rallye geliefert.

