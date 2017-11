Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technology, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags (Nr. 30 / 2017) über die Lieferung der iTWO 4.0 Smart Production Technologie an die Myhome Gruppe, bekannt.

Die Myhome Gruppe ist ein in China ansässiges Unternehmen mit Geschäftsschwerpunkten in der Immobilienentwicklung, im Bau und in der Bereitstellung von Property Management Services. Die Gruppe ist in Wuhan, Peking, Shenzhen, Chongqing, Shenyang und anderen chinesischen Großstädten aktiv. Das Unternehmen wird die Lösung aus dem Hause RIB für vorerst vier Hochleistungs-Betonfertigteilanlagen zur Herstellung von jeweils 1,3 Mio. Quadratmeter Betonfertigteile pro Jahr einsetzen. Die RIB SAA wird hierfür die Produktionsanlagen ihres ...

