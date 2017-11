Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg in den ersten neun Monaten um 10,8 % auf 1,5 Mrd. Euro. Der Konzern profitierte dabei unter anderem von der Vollkonsolidierung der Ferngasgesellschaft VNG. Bereits 2019, ein Jahr früher als erwartet, wird der Versorger zudem seine Effizienzmaßnahmen in Höhe von 1,4 Mrd. Euro pro Jahr vollständig realisieren.



Unter dem Strich verdiente EnBW in den ersten neun Monaten 1,87 Mrd. Euro nach einem Fehlbetrag von 192,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Konzern bekräftige die Prognose, wonach das operative Ergebnis 2017 stabil bleiben oder um bis zu 5 % steigen soll.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info