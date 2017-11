NEW YORK (IT-Times) - Zuvor kündigte Ubers neuer Chef Dara Khosrowshahi einen möglichen Börsengang von Uber in den nächsten 18 bis 36 Monaten an - nun nennt der Uber-Chef ein konkretes Ziel. Im Rahmen der New York Times Dealbook Konferenz konkretisierte der ehemalige Expedia-Manager die Ziele für das...

Den vollständigen Artikel lesen ...