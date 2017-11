Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Aerohive kündigt globale OEM Vereinbarung mit Dell EMC an(press1) - München 10. November 2017 - Aerohive Networks [1](R) (NYSE:HIVE), Marktführer für WLAN Cloud Networking, hat mit Dell EMC eine OEM-Vereinbarung über die Lieferung des kompletten Portfolios von Aerohive anWLAN Access Points und der HiveManager(R) NG Cloud Management Plattformals eine Dell EMC gekennzeichnete Lösung getroffen. Die Vereinbarungumfasst den gemeinsamen Vertrieb sowie Marketing, Support, Services undLogistik, was die Dell EMC Vertriebs-Teams und Channelpartner in die Lageversetzt, eine einheitliche WLAN- und Switchinglösung anzubieten, die voneiner auf Aerohive basierenden Dell EMC Cloud verwaltet wird. DieVereinbarung tritt ab sofort in Kraft und ist weltweit gültig."Wir sind sehr stolz, dass Dell EMC sowohl auf unsere Produkte als auchauf Aerohive als Unternehmen setzt und eine umfassende OEM Partnerschafteingegangen ist", so David Flynn, CEO von Aerohive Networks. "Mit Dell alseinem der verlässlichsten Partner für IT Unternehmen rund um den Globushat Aerohive einen extrem starken Multiplikator gefunden, der CloudManaged-WLAN und Switching zu einer breiteren Marktabdeckung verhelfenwird.""Dell EMC setzt alles daran seine Kunden bei der Digitalen Transformationund den Veränderungen hinsichtlich der Arbeitnehmerschaft zuunterstützen", sagt Tom Burns, Senior Vice President Networking,Enterprise Infrastructure und Service Provider Solutions bei Dell EMC."Die neue OEM Vereinbarung mit Aerohive unterstreicht unseren Willen,führende und innovative Cloud Managed- WLAN und Switching-Technologieanzubieten, die von erstklassigen Support-Services unterstützt wird.""Unternehmenskunden sind ständig auf der Suche nach alternativen Anbieternvon Netzwerkausrüstung. Sie verlangen Out-of-the Box Funktionalität undmodernes Netzwerkmanagement, um ihren Nutzern einheitlichen Zugriffgewährleisten zu können", so Chris DePuy, Gründer und Technologieanalystvon 650 Group. "Die erweiterte Partnerschaft von Aerohive mit Dell EMC,dem Marktführer im Bereich Open Networking, liefert Kunden einhochintegriertes LAN/WLAN System, welches die Verwaltung und Nutzung starkvereinfacht."Zusätzlich erweitert Aerohive die Funktionalitäen des HiveManager NG,welcher ab sofort Switch Stacking für die Dell Switches N1500, N2000 undN3000 über eine innovative grafische Benutzeroberfläche ermöglicht. DieDell EMC N1100 Switches werden ebenfalls im HiveManager NG unterstützt.Kunden können nun ihr konvergentes Netzwerk, bestehend aus Dell EMCSwitches und Dell EMC-gebrandeten Aerohive Access Points, über eineeinzige Managementkonsole im HiveManager NG steuern. HiveManager NG bieteterweiterte Switch-Management Funktionalitäten über eine bedienfreundlicheBenutzeroberfläche, um direkt auf häufig genutzte Funktionen wie Port-Konfiguration, Überwachung, Geräteverfügbarkeit oder Port-Analysezugreifen zu können. Diese Cloud-Netzwerklösung der neuesten Generationsetzt einen neuen Standard für LAN und WLAN Netzwerk-Konvergenz, indemEnterprise-Class Management-Funktionen auf die Public oder Private Cloudübertragen werden.Resourcen:* McAllen Independent School District Case Study [2]* Movement Mortgage Case Study [3]* Dell EMC Wired and Wireless Solution [4]* Kostenlose 30-Tage Testversion [5]Informationen über Aerohive NetworksAerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichereVerbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die siebenötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sicherePlattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kundenweltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. Umweitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unterhttp://www.aerohive.com/de/ oder rufen Sie uns unter +49 800 000 4978 an.Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive [6] folgen, unseren Blog [7]abonnieren oder Fan unserer Facebook [8]-Seite werden.PRESSEKONTAKTeloquenza pr gmbhTobias Jost, Svenja op gen OorthEmil-Riedel-Straße 1880538 Münchenmailto:aerohive@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

