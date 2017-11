Liebe Trader,

Nach den Verlaufshochs aus November 2015 mit einem Verlaufshoch bei 64,49 Euro schlug die Ströer-Aktie zunächst in einen kurzfristigen Abwärtstrend ein und setzte auf das Niveau von 34,25 Euro zurück. Im Dezember letzten Jahres konnte schließlich eine Trendwende etabliert werden und die Aktie bis in den Widerstandsbereich von grob 58,59 Euro vordringen. Seither aber hält sich das Wertpapier in einer Seitwärtskonsolidierung darunter auf und testete diesen Bereich mehrfach, jedoch erfolglos. Nach den heute veröffentlichten Quartalszahlen könnte aber aufgrund der positiven Stimmung zu dem Unternehmen ein erneuter Ausbruchsversuch starten und womöglich mit einem Erfolg gekrönt werden. Das bietet interessierten Investoren daher gute Handelschancen, die an dieser Stelle nicht ungenutzt bleiben sollten.

Long-Chance:

Sobald die Marke von rund 59,00 Euro in dem Wertpapier von Stroeer erfolgreich geknackt wird, kann ein weiterer Kursschub in Richtung 62,00 Euro erfolgen. Darüber sollte sich die Aktie schließlich an die Hochs aus 2015 bei 64,49 Euro weiter in Bewegung setzen und macht hierdurch eine Long-Investition durchaus attraktiv. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch entsprechend unterhalb der Marke von 57,00 Euro einreihen, da nach einem Ausbruch ein regelkonformer Pullback zwingend einkalkuliert werden muss. Ein rascher Rückzug der Käufer dürfte sich hingegen unterhalb des EMA 50 bei aktuell 56,20 Euro einstellen und zu einem Abverkauf auf die jüngsten Verlaufstiefs von 54,21 Euro führen. Im Zuge dessen könnte sogar den EMA 200 bei derzeit 52,88 Euro angesteuert werden, ehe wieder kurzfristig steigende Notierungen in dem Wertpapier von Stroeer auftreten.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 59,28 Euro

Kursziel: 64,49 Euro

Stopp: < 57,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,28 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Stroeer SE & Co. KGaA, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 59,28 Euro; 10:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.