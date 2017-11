Neue Dynamik beim gebeutelten IoT-Player Telit Communications (WKN: A0D9SK): Wie der Telegraph berichtet, kursieren Gerüchte um den Ausbruch eines Übernahmekampfs. Demnach sollen sowohl der mysteriöse chinesische Großaktionär Run Liang Tai Management, welcher zuletzt stetig seinen Anteil am Unternehmen erhöhte, als auch diverse Private-Equity-Firmen um Telit buhlen.

Run Liang Tai Management hielt zuletzt bereits einen Anteil von 14% an Telit, doch über den Investor ist wenig bekannt. Klar ist jedoch, dass ihm die nötige finanzielle Power zugetraut wird, eine Übernahme zu stemmen. So soll Run Liang Tai in diesem Jahr auch am 550 Millionen GBP schweren Kauf von Imagination Technologies beteiligt gewesen sein. Laut dem Telegraph könnte sich der Übernahmekampf auf Telit als Ganzes erstrecken, nachdem zuletzt lediglich darüber berichtet wurde, ...

