Die Wertpapierexperten der Baader Bank sehen ihr Kursziel für die Anteilsscheine des Faserherstellers Lenzing 151,0 Euro. Im Juli sahen sie das Kursziel noch bei 164,0 Euro. Die Anlageempfehlung "Buy" bleibt weiter aufrecht.

Vor der Veröffentlichung der Drittquartalszahlen kommenden Mittwoch erwarten die Wertpapierexperten der Baader Bank ein profitables Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahresquartal rechnen die Analysten mit einem Anstieg des Umsatzes von 5,8 Prozent auf 575,2 Mio. Euro. Grund dafür sind höhere Absatzmengen und im Schnitt höhere Produktpreise.

Mittel- bis langfristig sieht Baader-Expertin Laura Lopez Pineda Lenzing wegen seines Spezialfaserangebots als auch des Fokus auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit im Vorteil. Unsicherheiten in Bezug auf den Viskosepreis wiegen für die Analystin hingegen weniger schwer.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die Baader-Analystin 10,59 Euro für 2017, sowie 10,29 für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,00 Euro für 2017, sowie 2,90 für 2018.

Am Freitagvormittag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,84 Prozent bei 114,00 Euro.

