DGAP-Media / 2017-11-10 / 11:09 Im Aufsichtsrat der SeniVita Social Estate AG (SSE), einem führenden Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland, gibt es einen Wechsel: Diplom-Ingenieur Jörn Beckmann, Mitglied des Vorstandes der Ed. Züblin AG, wurde von den Aktionären des Unternehmens neu in das Aufsichtsgremium berufen. Er folgt Prof. Dr. Arnold Weissman nach, der gleichzeitig aus dem Aufsichtsrat der SSE ausscheidet. "Wir freuen uns, mit Herrn Beckmann einen weiteren renommierten Fachmann für den Aufsichtsrat der SeniVita Social Estate AG gewonnen zu haben. Er wird den Vorstand unseres Unternehmens mit seinem Netzwerk und seiner Expertise beim Ausbau der Geschäftsaktivitäten unterstützen können. Gleichzeitig unterstreicht seine Berufung auch das starke Interesse unseres Partners, der Ed. Züblin AG, an der weiteren positiven Entwicklung der SSE", begrüßte Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Horst Wiesent die Bestellung Beckmanns. Jörn Beckmann (57) studierte Bauingenieurwesen an der Leibniz Universität Hannover und an der University of British Columbia in Vancouver, Kanada. Seit 1989 ist er in verschiedenen Leitungsfunktionen für die Ed. Züblin AG tätig, deren Vorstand er seit 2008 angehört. Bei Züblin war er lange Zeit für den Bereich Hoch-und Ingenieurbau in Deutschland zuständig. Zuletzt führte er verantwortlich den Bereich "Zentrale Technik" im Mutterkonzern Strabag. Beckmann wurde an Stelle von Prof. Dr. Arnold Weissman in den Aufsichtsrat der SSE berufen, der in dieser Funktion seit 6. Februar 2015 tätig war. Dem Gremium gehört neben dem Vorsitzenden Dr. Horst Wiesent weiterhin Dr. Alexander Tesche, ebenfalls Vorstand der Ed. Züblin AG, an. Ansprechpartner SeniVita Social Estate AG Wahnfriedstraße 3 95444 Bayreuth Tel. +49 921 2305906 0 E-Mail: info@sse-ag.de *Über SeniVita Social Estate AG* Die SeniVita Social Estate AG ist ein führender Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland. Das Geschäftsmodell umfasst die Planung, Realisierung und Vermarktung von Pflegeimmobilien, die auf Basis des Konzepts AltenPflege 5.0 betrieben werden. Es handelt sich um eine Kombination aus mehreren, modularen Dienstleistungselementen: Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege. Dieses von der SeniVita Gruppe entwickelte Modell bietet gegenüber stationären Pflegekonzepten höheren Wohnkomfort, mehr Privatsphäre, individuelle Versorgung und eine hohe Betreuungsqualität insbesondere bei Demenz oder Intensivpflege. Eigentümer der SeniVita Social Estate AG sind die SeniVita Sozial gGmbH (50%), Ed. Züblin AG (46%) und grosso holding GmbH (4%). Weitere Informationen unter: www.sse-ag.de [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: SeniVita Social Estate AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-11-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SeniVita Social Estate AG Wahnfriedstraße 3 95444 Bayreuth Deutschland ISIN: DE000A13SHL2 WKN: A13SHL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 627833 2017-11-10 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=23988f1c59f80220dfb1755c8ab79e45&application_id=627833&site_id=vwd&application_name=news

