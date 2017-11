BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger ENBW kooperiert mit dem Gemeinschaftsunternehmen von Autokonzernen zum Aufbau eines europaweiten Ladenetzes für E-Autos. "Wir sind im Gespräch mit dem Konsortium, haben auch schon drei Projekte", sagte Finanzvorstand Thomas Kusterer nach Vorlage der Ergebnisse für das dritte Quartal in einer Telefonkonferenz.

Die Unternehmen BMW, Daimler, Volkswagen, Audi, Porsche und Ford haben gemeinsam das Unternehmen Ionity gegründet. Dieses Jahr soll das in München angesiedelte Joint Venture die ersten 20 Stationen an Autobahnen in Deutschland, Österreich und Norwegen aufstellen.

Kusterer betonte aber gleichzeitig, dass ENBW weiter den Aufbau eines eigenen Ladenetzes mit Verve vorantreibt. Bis Jahresende sollen an den Autobahn-Raststätten von Tank und Rast 119 Schnellladestationen errichtet werden. Bis 2020 sollen es 1.000 Stationen sein.

November 10, 2017

