Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 215 Euro belassen. Der gestiegenen operativen Marge in den fortgeführten Geschäftsbereichen habe im dritten Quartal ein unerwarteter Verlust aus den nicht fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 22 Mio Euro gegenüber gestanden, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Freitag. Er revidierte daraufhin seine Gewinnschätzung für 2017 leicht nach unten, hält aber an seinen Prognosen für 2018 und die Folgejahre fest./tih/jsl Datum der Analyse: 10.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0069 2017-11-10/11:46

ISIN: DE000A1EWWW0