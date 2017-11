Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Zahlen zum dritten Quartal von 94 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten für den Baustoffkonzern verbesserten sich, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer Studie vom Freitag. Er verwies auf das erstarkende Wachstum in Europa sowie eine sich nähernde Talsohle in den USA und einigen wichtigen Schwellenländern. HeidelbergCement gehöre im Vergleich zu den von ihm beobachten Wettbewerbern zu den am stärksten wachsenden Unternehmen./tav/tih Datum der Analyse: 10.11.2017

ISIN: DE0006047004