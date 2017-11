Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Nach dem Aus für die Fusion von T-Mobile US mit dem US-Konkurrenten Sprint verschiebe sich der Fokus nun wieder stärker auf den Markt in Deutschland und Europa, schrieb Analyst Jonathan Dann in einer Studie vom Freitag. Er warte nun gespannt auf den Ausblick für das kommende Jahr sowie den Kapitalmarkttag im Mai 2018. Bis dahin dürfte die Aktie des Telekomkonzerns in einer engen Spanne gehandelt werden./tih/stb Datum der Analyse: 10.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0092 2017-11-10/12:14

ISIN: DE0005557508