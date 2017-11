"Wir haben im 3. Quartal ein deutliches Wachstum bei Umsatz und EBITDA erzielt und konnten so an unsere bereits starke Entwicklung im 1. Halbjahr anknüpfen", so der Stada-Vorstandsvorsitzende Dr. Claudio Albrecht. "Sowohl unser Generika- als auch unser Markengeschäft hat zu dieser guten Performance beigetragen. Darüber hinaus ist auch der Transformationsprozess des Unternehmens auf einem guten Weg und wir sind davon überzeugt, dass sich Stada mit Hilfe aller laufenden Initiativen in den kommenden Jahren zu einem noch stärkeren globalen Player entwickeln wird."

Der ausgewiesene Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2017 um 10 % auf 1.698,0 Mio. Euro (Q3/2017: +9 % auf 554,8 Mio. Euro). Der um Währungs- und Portfolioeffekte bereinigte Konzernumsatz verzeichnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...