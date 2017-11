Die Deutsche Bank hat ein Kostenproblem: Im dritten Quartal betrug die Kostenquote 84,9 Prozent. Der Durchschnitt der Konkurrenz liegt jedoch bei 71,9 Prozent. Doch das Deutsche-Bank-Boss John Cryan an der Kostenschraube drehen will, darauf deutet ein Interview von ihm mit der Financial Times hin.

