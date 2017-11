Das Analysehaus S&P Global hat Commerzbank von "Strong Sell" auf "Sell" hochgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 10,00 Euro angehoben. Das dritte Quartal habe zwar die Erwartungen verfehlt, das Finanzhaus mache aber mehr Fortschritte als von ihm erwartet, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Die Wende gewinne an Fahrt, sodass er nicht mehr ganz so pessimistisch auf die Aktie blicke. Die Kapitalrendite und die Bewertung blieben aber unattraktiv./tih/la Datum der Analyse: 10.11.2017

AFA0123 2017-11-10/13:23

ISIN: DE000CBK1001