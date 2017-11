Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs AG nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017 (nicht testiert und nach HGB)

RCM mit weiterem kräftigen Konzernergebniswachstum, Konzern-EBT nach neun Monaten um mehr als 30% auf ca. 1,6 Mio. Euro erhöht

Für Geschäftsjahr 2018 Konzern-EBT von mindestens 3 Mio. Euro anvisiert

Die nach HGB bilanzierende RCM Beteiligungs AG hat ihr Konzern-EBT in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 um mehr als 30% auf 1,61 Mio. Euro (Vorjahresperiode 1,22 Mio. Euro) gesteigert. Dabei hat die erstmalige Einbeziehung einer in 2017 mehrheitlich erworbenen Immobilienprojektgesellschaft in den Konzernkonsolidierungskreis nach der inzwischen vollständig erfolgten Projektabwicklung zu einem Konzernumsatzanstieg auf 16,04 Mio. Euro (Vorjahresperiode 10,16 Mio. Euro) geführt. Aus dem aus der Projektgesellschaft zugewiesenen Gewinn und der aufgrund dieser Gewinnzuweisung gleichzeitig notwendigen Berichtigung der bilanziellen Erfassung der Projektgesellschaft verbleibt ein einmaliger saldierter Gewinnbeitrag im Konzern in Höhe von ca. TEUR 430. Die gewerbesteuerliche Veranlagung des Projektgewinns erfolgte dabei bereits auf der Ebene der Projektgesellschaft. Dies erhöht neben den Einflüssen aus der übrigen Konzerngewinnentwicklung einmalig die gesamte Steuerbelastung des Konzerns auf nun ca. TEUR 809 (Vorjahr TEUR 83).

Die Netto-Kaltmieterlöse erreichten im Konzern nach neun Monaten 2,18 Mio. Euro (Vorjahresperiode 2,36 Mio. Euro). Diese Entwicklung wird zu großen Teile wieder von den weiterhin rückläufigen Hausbewirtschaftungskosten ausgeglichen, die für die vergleichbaren Konzernimmobilien nochmals um mehr als 20 % auf nun noch TEUR 315 (Vorjahresperiode TEUR 407) rückläufig waren. Die konzernweite Immobilienportfoliostrategie der RCM Beteiligungs AG mit der Fokussierung auf weniger und dafür mit spürbar geringerem Aufwand zu verwaltende Immobilienstandorte sowie auf eine stärkere Ausrichtung auf die Entwicklung des Konzernimmobilienportfolios verbunden mit der konsequenten Nutzung vorhandener Potenziale der Bestandsimmobilien wirkt sich in der erfreulichen Gewinnentwicklung des Konzerns nachhaltig aus.

In der Einzelgesellschaft führen die im laufenden Geschäftsjahr umgesetzten Veränderungen der Konzernstruktur zu in der Konzernergebnisrechnung nicht wirksamen Gewinnbeiträgen in Höhe von mehr als 1,2 Mio. Euro. Hiervon wurden im dritten Quartal bereits 0,6 Mio. Euro vereinnahmt, weitere 0,6 Mio. Euro werden im laufenden Quartal gewinnwirksam. Das EBT der Einzelgesellschaft machte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 einen Sprung um mehr als 0,7 Mio. Euro auf nun 1,10 Mio. Euro (Vorjahresperiode 0,40 Mio. Euro) und legte damit um mehr als 175% zu. Die Umsatzerlöse der Einzelgesellschaft stellten sich zum 30.09.2017 auf 1,93 Mio. Euro (Vorjahr 3,61 Mio. Euro).

Alle für dieses Geschäftsjahr vorgesehenen Schritte zu der angekündigten umfassenden Optimierung der Konzernstrukturen der RCM Beteiligungs AG wurden im zurückliegenden bzw. im laufenden Quartal bereits vollzogen, womit die Grundlagen für eine weitere Stärkung der konzernweiten Ertragskraft gelegt worden sind.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die RCM ein gegenüber 2016 weiter steigendes Konzern-EBT; wie stark der Konzerngewinn 2017 das Vorjahresergebnis übersteigen wird, hängt vor allem davon ab, inwieweit Teile des im Oktober 2017 beurkundeten Immobilienpaketverkaufs noch im laufenden Geschäftsjahr vollständig abgewickelt werden können. Für das Geschäftsjahr 2018 hat der Vorstand der RCM Beteiligungs AG angesichts der nachhaltigen Konzerngeschäftsentwicklung das Ziel, das Konzern-EBT der RCM weiter auf über 3 Mio. Euro zu steigern.

Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital AG, die SM Beteiligungs AG und die SM Domestic Property AG. Regional fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf die Region Dresden. Das Portfolio des Konzerns umfasst zurzeit ca. 41.500 m² Fläche und soll ausgebaut werden. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2016 auf ca. 11,4 Mio. Euro, das EBT (Gewinn vor Steuern) erreichte zum 31.12.2016 1,83 Mio. Euro. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY).

