FRANKFURT (dpa-AFX) - Siltronic-Aktien haben am Freitag mit einem Sprung auf eine Bestmarke von 136,15 Euro ihre Rekordrally fortgesetzt. Am frühen Nachmittag führten sie den TecDax noch mit einem Plus von 8,23 Prozent auf 135,50 Euro an.

Der Hersteller von Halbleiterwafern, die von Chipherstellern verwendet werden, profitiert schon länger von einem guten Branchenumfeld mit einer hohen Nachfrage. Wegen des Halbleiterbooms wurde der Konzern zuletzt noch optimistischer für das Gesamtjahr.

Ein Liebling der Anleger sind die Aktien schon länger. Zum Vergleich: Mitte 2016 waren sie noch für etwa 14 Euro zu haben. Seither haben sie ihren Wert nun fast verzehnfacht./mis/stb

ISIN DE000WAF3001

AXC0202 2017-11-10/13:59