Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank: Deutsche Output-Lücke schließt sich 2018

Die Deutsche Bundesbank geht nach den Worten ihres Vorstandsmitglieds Andreas Dombret davon aus, dass die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten Deutschlands 2018 ausgelastet sein werden. Das würde für einen zunehmenden grundlegenden Inflationsdruck sprechen, weshalb Dombret - auch unter Verweis auf einen allmählich zunehmenden Preisdruck im Euroraum - einen schnellstmöglichen Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus ihrer ultralockeren Geldpolitik fordert.

Britische Bauindustrie bekommt Brexit zu spüren

Die britische Bauindustrie hat im dritten Quartal 2017 den größten Produktionsrückgang seit fünf Jahren erlitten. Besonders stark ging die Produktion im Gewerbebau und bei Hausreparaturen zurück, wie Daten der Statistikbehörde zeigten. Der gesamte Ausstoß des Baugewerbes ging um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal zurück. Damit hat sich das zweite Quartal in Folge ein Rückgang eingestellt.

May will Versuche zur Brexit-Blockade im Parlament nicht dulden

Die britische Premierministerin Theresa May hat EU-Befürworter im Parlament vor einer Brexit-Blockade während der derzeitigen Beratungen über das Austrittsgesetz gewarnt. In einem Meinungsbeitrag für die Freitagsausgabe der Zeitung Daily Telegraph schrieb die konservative Regierungschefin, sie werde entsprechende parlamentarische Manöver "nicht tolerieren".

China kündigt weitere Öffnung seines Finanzsektors an

Nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump hat die chinesische Regierung eine seit langem geforderte Öffnung der Finanzbranche des Landes angekündigt. In Zukunft dürften ausländische Unternehmen bis zu 51 Prozent an Banken, Versicherungen, Finanzfirmen und Fondsverwaltungen halten, sagte Vize-Finanzminister Zhu Guangyao am Freitag in einem Briefing. Außerdem werde die Beschränkung auf 51 Prozent drei Jahre nach Inkrafttreten der neuen Vorschrift aufgehoben, sagte Zhu.

Chinas Pkw-Absatz stagniert im Oktober

Der chinesische Pkw-Markt hat im Oktober nahezu stagniert. Der Pkw-Absatz stieg im vergangenen Monat nur um 0,4 Prozent auf 2,35 Millionen Fahrzeuge, wie der Herstellerverband China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) mitteilte. Im Zeitraum Januar bis Oktober stiegen die Pkw-Verkäufe um 2,1 Prozent. Verglichen mit dem starken Wachstum von 15,9 Prozent im Vorjahreszeitraum ist das ein dramatischer Rückgang.

Jamaika-Verhandler ringen in Berlin um Ergebnisse

Die Sondierungen für eine mögliche Jamaika-Koalition gehen am Freitag in unterschiedlich zusammengesetzten Gruppierungen weiter. Dabei wollen die Verhandler eine Zwischenbilanz ziehen und nach vorherigen Ankündigungen auch schon Ergebnisse in einzelnen Punkten verabreden. Sondierungsteilnehmer bekräftigten vor Beginn der Gespräche ihre Positionen, zeigten sich aber auch optimistisch.

Lindner: Entscheidung zu Jamaika schon in nächsten Tagen absehbar

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hält nach eigenen Angaben eine Entscheidung über eine Jamaika-Koalition schon vor dem bisher anvisierten 16. November für möglich. Es gehe nun "nicht mehr um die Sammlung von Unterschieden, sondern um den Versuch, die Unterschiede zu überbrücken", sagte Lindner bei seinem Eintreffen zu den Sondierungsgesprächen am Freitag in Berlin.

Lindner macht Zugeständnisse bei Soli, Europa und Klima

Unmittelbar vor einer Chefrunde bei den Jamaika-Sondierungen signalisiert FDP-Chef Christian Lindner per Interview Kompromissbereitschaft bei wichtigen Streitfragen. Im Gespräch mit dem Spiegel lockerte er die Position seiner Partei bei der Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Dieser könne nun auch in Stufen erfolgen und müsse nicht mehr komplett gestrichen werden.

Lindner bringt Stufenmodell für Soli-Abschaffung ins Spiel

FDP-Chef Christian Lindner hat als Kompromiss in den Jamaika-Verhandlungen ein Stufenmodell für die Abschaffung des Solidaritätszuschlags ins Gespräch gebracht, das zunächst untere und mittlere Einkommensschichten entlasten würde. "Wir erinnern an unser Modell von 2015, den Soli im ersten Jahr für Einkommen bis 50.000 Euro entfallen zu lassen", sagte Lindner dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Der Solidaritätszuschlag solle "noch vor der nächsten Wahl dann komplett" entfallen.

Trump verteidigt bei asiatisch-pazifischem Gipfel "America First"-Doktrin

US-Präsident Donald Trump hat beim asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgipfel seine "America First"-Doktrin mit Nachdruck verteidigt. "Wir werden nicht mehr zulassen, dass die USA ausgenutzt werden", sagte Trump am Freitag in einer Rede beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im vietnamesischen Danang. "Ich werde Amerika immer den Vorzug geben, genau so wie ich von Ihnen allen hier im Raum erwarte, dass Sie Ihrem Land den Vorzug geben."

Venezuela muss bis Montag Schulden in Milliardenhöhe zurückzahlen

Das tief in der Krise steckende Venezuela muss bis Montag Schulden in Milliardenhöhe zurückzahlen - ansonsten droht der Staatsbankrott. In New York versammelt sich am Freitag eine Gruppe von Gläubigern, um zu entscheiden, ob eine überfällige Rückzahlung von knapp 1,2 Milliarden Dollar auf eine vom staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA ausgegebene Anleihe als Zahlungsausfall gewertet wird.

GB/Industrieproduktion Sep +0,7% gg Vm; +2,5% gg Vj

GB/Industrieproduktion Sep PROG: +0,3% gg Vm, +2,0% gg Vj

GB/Industrieproduktion Aug rev +0,3% gg Vm, +1,8% gg Vj

GB/Handelsbilanz Sep Defizit 11,3 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Aug revidiert Defizit 12,4 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 14,2 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Sep PROGNOSE: Defizit 13,1 Mrd GBP

Hongkong BIP 3Q +3,6% (PROGNOSE: +3,5%) gg Vj

Hongkong BIP 3Q saisonbereinigt +0,5% gg 2Q

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Okt +2,70% (Sep: +2,54%)

Brasilien Verbraucherpreise Okt +0,42% (Sep: +0,16%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.